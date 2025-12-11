Дрони СБУ вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі: видобуток зупинено – ЗМІ

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського у Каспійському морі. Це стало першим в історії ударом по об'єктах нафтової інфраструктури РФ у цьому регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" проінформоване джерело у Службі безпеки України.

Співрозмовник агентства повідомив, що по морській платформі було зафіксовано щонайменше чотири влучання. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які обслуговує платформа.

Він також підкреслив, що це стало першим ураженням Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти саме у Каспійському морі.

Відомо, що платформа належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Родовище ім. Філановського — одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію.

Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину.

Рязанський нафтопереробний завод компанії "Роснефть", один із ключових у російській паливній індустрії, зупинив роботу після нічної атаки українських дронів

Волгоградський НПЗ, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників.

Російський чорноморський порт "Новоросійськ" 14 листопада призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника. Монополіст нафтопроводу "Транснефть" у свою чергу призупинив постачання сирої нафти до збутового центру цього порту.

10 грудня нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області Росії припинив роботу після пошкодження унаслідок атаки українських дронів.