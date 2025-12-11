Дроны СБУ впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море: добыча остановлена — СМИ

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского в Каспийском море. Это явилось первым в истории ударом по объектам нефтяной инфраструктуры РФ в этом регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" проинформированный источник в Службе безопасности Украины.

Собеседник агентства сообщил, что по морской платформе было зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 обслуживаемых платформой скважин.

Он также подчеркнул, что это стало первым поражением Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти именно в Каспийском море.

Известно, что платформа принадлежит компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Месторождение им. Филановского — один из самых разведанных в РФ и в российском секторе Каспия.

Его запасы составляют 129 млн. тонн нефти и 30 млрд. кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около 20 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть", один из ключевых в российской топливной индустрии, остановил работу после ночной атаки украинских дронов

Волгоградский НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл", остановил работу после ударов украинских беспилотников.

Российский черноморский порт "Новороссийск" 14 ноября приостановил экспорт нефти после атаки украинского беспилотника. Монополист нефтепровода "Транснефть" в свою очередь приостановил поставки сырой нефти в сбытовый центр этого порта.

10 декабря нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области России прекратил работу после повреждения в результате атаки украинских дронов.