Скидка на российскую нефть марки Urals в ноябре увеличилась до 23%

Скидка на цену российской нефти марки Urals к мировому образцу Brent значительно выросла. В ноябре дисконт увеличился на шесть процентных пунктов и составил 23%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Этот рост, хотя и менее существенный, чем после первой волны западных санкций в 2022 году, отражает растущее давление на доходы от российской нефти. Этот ресурс критически важен для наполнения бюджета Москвы.

Санкции и колебания дисконта

Рост скидки произошел на фоне недавнего введения Соединенными Штатами жестких ограничений против российских нефтяных гигантов, в частности "Лукойл" и "Роснефть".

Центральный банк уточнил, что дисконт держался на уровне 15% во втором и третьем кварталах и только в октябре достиг 17%, прежде чем прыгнуть до 23% в этом месяце.

В РФ считают, что нынешний рост скидки на российскую нефть является временным явлением, ссылаясь на опыт 2023 года.

Добыча и экспорт

Несмотря на санкции и увеличение скидки, экспорт российской нефти из западных портов остается близким к пиковым уровням. Этому способствовали квоты на добычу от ОПЕК и внутренние факторы, такие как перебои на нефтеперерабатывающих заводах, вызванные ударами украинских беспилотников.

В то же время, по предварительным прогнозам, доходы России от нефти и газа могут упасть в ноябре на 35% из-за общего снижения мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, что и импорт нефти из России в Индию в ноябре 2025 года достигнет наивысшего уровня за пять месяцев. Этот рост противоречит многочисленным прогнозам о падении после ужесточения американских санкций против крупнейших российских производителей - "Роснефть" и "ЛУКойл".