Потери врага по состоянию на 25 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1522 сутки полномасштабной войны составляют 1 324 690 человек.
Потери России в войне на 25 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 324 690 (+1 230) человек,
- танков – 11 892 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 24 458 (+13) ед.
- артиллерийских систем – 40 635 (+29) ед.
- РСЗО – 1 753 (+0) ед.
- средства ПВО – 1353 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 255 862 (+1 257) ед.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 91 422 (+166) ед.
- специальная техника – 4 136 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 610 целей – 30 ракет и 580 беспилотников разных типов: 26 крылатых ракет Х-101; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 580 враждебных БПЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
