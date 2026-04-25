Потери врага по состоянию на 25 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1522 сутки полномасштабной войны составляют 1 324 690 человек.

Потери России в войне на 25 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 апреля потеряла:

личного состава – около 1 324 690 (+1 230) человек,

танков – 11 892 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 24 458 (+13) ед.

артиллерийских систем – 40 635 (+29) ед.

РСЗО – 1 753 (+0) ед.

средства ПВО – 1353 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 255 862 (+1 257) ед.

крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 91 422 (+166) ед.

специальная техника – 4 136 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 610 целей – 30 ракет и 580 беспилотников разных типов: 26 крылатых ракет Х-101; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 580 враждебных БПЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали.

