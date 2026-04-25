Втрати ворога станом на 25 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1522 добу повномасштабної війни становлять 1 324 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:

особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб,

танків – 11 892 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од.

артилерійських систем – 40 635 (+29) од.

РСЗВ – 1 753 (+0) од.

засоби ППО – 1 353 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од.

крилаті ракети – 4 549 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од.

спеціальна техніка – 4 136 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів: 26 крилатих ракет Х-101; 4 крилаті ракети "Калібр"; 580 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.