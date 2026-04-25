Війна
Новини
Втрати ворога станом на 25 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1522 добу повномасштабної війни становлять 1 324 690 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб,
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од.
- артилерійських систем – 40 635 (+29) од.
- РСЗВ – 1 753 (+0) од.
- засоби ППО – 1 353 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од.
- спеціальна техніка – 4 136 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів: 26 крилатих ракет Х-101; 4 крилаті ракети "Калібр"; 580 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
