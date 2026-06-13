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Капітальні інвестиції в Україні зросли на 20%
Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році становив 893,6 млрд грн. Це на 20,3% більше, ніж у 2024 році.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держстат.
Найбільша частка інвестицій припала на промисловість — 36,6% від загального обсягу, або 327,1 млрд грн.
Ще 12% капітальних інвестицій, або 107,3 млрд грн, спрямували у сільське, лісове та рибне господарство.
Переважна частина інвестицій була зосереджена в матеріальних активах — 95,1% від загального обсягу.
Найбільше коштів вкладали у:
- машини, обладнання та інвентар — 36,1%;
- інженерні споруди — 20,8%;
- нежитлові будівлі — 14,3%.
Основний обсяг капітальних інвестицій — 73,3% — спрямували на придбання та створення нових активів.
Для економіки зростання капітальних інвестицій означає відновлення вкладень у виробничу базу, інфраструктуру та оновлення активів. Найвища частка промисловості свідчить, що саме цей сектор залишається ключовим напрямом інвестицій у матеріальні активи.
Також зауважимо, що в 2025 році український ринок злиттів та поглинань суттєво пожвавився. Зростання склало більш ніж 20% за кількістю угод та понад 17% за сукупною розголошеною вартістю транзакцій.