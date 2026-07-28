Понад 130 тисяч пачок сигарет щодня: БЕБ ліквідувало роботу двох нелегальних тютюнових фабрик

Детективи Бюро економічної безпеки у співпраці з Національною поліцією та Офісом генпрокурора ліквідували два масштабні нелегальні тютюнові виробництва на Харківщині та Львівщині. Вилучено обладнання, сировину та готову продукцію загальною вартістю понад 60 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

За його словами, хоча між регіонами більш ніж тисяча кілометрів, але задіяна та сама схема.

"Це не про "підпільні цехи". Це про нелегальні фабрики. Кожна з них мала промислові лінії, генератори, підроблену упаковку відомих брендів та забезпечувала повний цикл виробництва. Викриті фабрики могли разом виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу", – зазначив Цивінський.

Очільник бюро нагадав, що раніше БЕБ ліквідувало аналогічне виробництво у Чернівцях.

"Харків, Львів, Чернівці – різні області. Але для БЕБ це одне завдання: системно очищати ринок від тих, хто заробляє на тіні замість чесної конкуренції", – наголосив Цивінський.

У лютому повідомлялося, що у Чернівецькій області перед судом постане власник фермерського господарства, який організував масштабне підпільне виробництво тютюнової сировини. Під час обшуків було вилучено активів на суму понад 30 мільйонів гривень.

У липні на Вінниччині вдалося ліквідувати діяльність групи осіб, які організували незаконне вирощування, переробку та збут тютюнової продукції. Під час п'яти обшуків вилучено понад 2,5 тонни тютюнової сировини вартістю понад 3 млн грн.