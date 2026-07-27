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На Вінниччині ліквідували підпільний тютюновий цех із сировиною на мільйони гривень

БЕБ вилучило 2,5 тонни тютюнової сировини та обладнання
БЕБ вилучило 2,5 тонни тютюнової сировини та обладнання / БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області припинили діяльність групи осіб, які організували незаконне вирощування, переробку та збут тютюнової продукції. Готовий контрафактний товар ділки реалізовували на місцевому ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

Підпільний цех із повним циклом виробництва — від вирощування тютюну до його сушіння й переробки — зловмисники облаштували у приватному домоволодінні. Крім того, додаткову сировину вони закуповували у постачальників з інших регіонів країни.

Під час 5 обшуків за місцями виготовлення, зберігання продукції та проживання фігурантів вилучено понад 2,5 тонни тютюнової сировини вартістю понад 3 млн грн.

Також виявлено майже 40 тисяч сигаретних гільз, станок для подрібнення тютюну, 63 машинки для набивання сигарет, готівку у різних валютах, мобільні телефони та чорнову документацію. Загальна вартість вилученого майна становить понад 4,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). 

Фото 2 — На Вінниччині ліквідували підпільний тютюновий цех із сировиною на мільйони гривень

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області перед судом постане власник фермерського господарства, який організував масштабне підпільне виробництво тютюнової сировини.

Автор:
Тетяна Бесараб