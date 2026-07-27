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25 тисяч авто на добу: на Дніпропетровщині триває будівництво сучасної траси (ФОТО)

траса на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині триває будівництво сучасної траси / Агентство відновлення

На Дніпропетровщині будують майже 30-кілометрову ділянку автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Чотирисмугова траса зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів на добу, що скоротить час у дорозі між Дніпром і Києвом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

"Будівництво Н-31, що є частиною маршруту Дніпро — Київ, важливе для розвитку транспортного сполучення Дніпропетровщини та забезпечення автомобільного звʼязку між Дніпром і центральними регіонами України ", — зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Фото 2 — 25 тисяч авто на добу: на Дніпропетровщині триває будівництво сучасної траси (ФОТО)
Триває будівництво ділянки траси Н-31

На сьогодні здійснено близько 20% від загального обсягу запланованих робіт. До будівництва залучено: понад 330 одиниць техніки та більше 500 працівників.

Дорожники виконують земляні роботи, укладають основу дорожнього одягу, а також облаштовують системи водовідведення та інженерні комунікації.

Фото 3 — 25 тисяч авто на добу: на Дніпропетровщині триває будівництво сучасної траси (ФОТО)
Дорожники виконують інженерні роботи / Агентство відновлення

Першу завершену ділянку дороги планують відкрити для проїзду транспорту у грудні 2026 року.

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.

Автор:
Тетяна Ковальчук