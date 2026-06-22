В Україні завершили масштабний ремонт міжнародної траси до кордону з Польщею (ФОТО)

На міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

За менш ніж три місяці дорожники відновили близько 153 тисяч квадратних метрів пошкодженої дороги. Щойно дозволили погодні умови, підрядні організації розпочали ліквідацію деформацій покриття методом влаштування великих карт із гарячої асфальтобетонної суміші.

Крім того, ще майже 14 тисяч квадратних метрів автошляху відремонтували ямковим та пневмоструменевим методами.

У відомстві зазначають, що якість робіт контролювали на всіх етапах — від підготовки ділянок до перевірки готового покриття. Також лабораторний контроль здійснювало державне підприємство "Дорожній науково-технічний центр".

"Наразі на трасі тривають роботи з герметизації тріщин, що дозволить захистити дорожнє покриття від подальшого руйнування та продовжити термін його експлуатації. Після завершення ремонтних заходів на оновлених ділянках нанесуть нову дорожню розмітку", - йдеться у повідомленні.

Автомобільна дорога М-07 Київ – Ковель – Ягодин є одним із ключових міжнародних транспортних коридорів України. Вона забезпечує сполучення столиці з польським кордоном і має важливе значення для експорту, міжнародних перевезень та логістики в умовах війни.

Загальна протяжність траси в межах Волинської області становить 158,4 кілометра.

Нагадаємо, на Волині стартувало будівництво сучасної паркувальної зони для вантажного транспорту поблизу міжнародного пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Проєкт передбачає створення інфраструктури на 600 вантажівок для покращення міжнародної логістики й зменшення навантаження на прикордонні дороги.