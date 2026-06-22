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В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)

ремонт дороги
На Волыни завершили масштабный ремонт международной трассы Киев – Ковель – Ягодин. Фото: facebook.com/vl.restoration

На международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе, завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области.

За менее чем три месяца дорожники восстановили около 153 тысяч квадратных метров поврежденной дороги. Как только разрешили погодные условия, подрядные организации приступили к ликвидации деформаций покрытия методом устройства крупных карт из горячей асфальтобетонной смеси.

Кроме того, еще почти 14 тысяч квадратных метров автодороги отремонтировали ямочными и пневмоструйными методами.

Фото 2 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 3 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 4 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 5 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 6 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 7 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 8 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)
Фото 9 — В Украине завершили масштабный ремонт международной трассы к границе с Польшей (ФОТО)

В ведомстве отмечают, что качество работ контролировалось на всех этапах — от подготовки участков до проверки готового покрытия. Также лабораторный контроль осуществляло государственное предприятие "Дорожный научно-технический центр".

"В настоящее время на трассе продолжаются работы по герметизации трещин, что позволит защитить дорожное покрытие от дальнейшего разрушения и продлить срок его эксплуатации. После завершения ремонтных мероприятий на обновленных участках нанесут новую дорожную разметку", - говорится в сообщении.

Автомобильная дорога М-07 Киев – Ковель – Ягодин является одним из ключевых международных транспортных коридоров Украины. Она обеспечивает соединение столицы с польской границей и имеет важное значение для экспорта, международных перевозок и логистики в условиях войны.

Общая протяженность трассы в пределах Волынской области составляет 158,4 км.

Напомним, на Волыни стартовало строительство современной парковочной зоны для грузового транспорта вблизи международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск". Проект предусматривает создание инфраструктуры на 600 грузовиков для улучшения международной логистики и уменьшения погрузки на пограничные дороги.

Автор:
Светлана Манько