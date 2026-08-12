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Уровень бедности в Украине фактически удвоился за четыре года: на чем экономят украинцы

Уровень бедности в Украине фактически удвоился
Уровень бедности в Украине фактически удвоился / Depositphotos

В 2025 году 41,6% украинцев жили за чертой бедности, а по сравнению с 2021 годом уровень фактически удвоился. Такие данные содержатся в исследовании Всемирного банка "Listening to Ukraine".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По приведенным им данным, в конце 2025 35,4% украинских семей питались ограниченным набором продуктов.

Кроме того, лишь 53% семей, которым требовалось лекарство, смогли приобрести их в полном объеме. Основной причиной отсутствия необходимых препаратов была их стоимость.

Сложной остается и ситуация с трудоустройством отдельных групп населения. По данным исследования, работу имеют только 17% людей с серьезными функциональными ограничениями. Среди ветеранов каждый четвертый потерял работу, более чем вдвое превышающую показатель среди людей без такого статуса.

Гетманцев также обратил внимание на законопроект №14191, предусматривающий изменения в поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и лиц с инвалидностью с детства. Речь идет, в частности, об увеличении выплат, комплексном сопровождении и социальных услугах.

В то же время, он отметил, что отдельный законопроект не решит проблему бедности, и среди других направлений назвал доступность лекарств, трудоустройство ветеранов и повышение уровня жизни.

Государственная служба статистики начинает проведение обследования доходов и условий жизни (EU-SILC) украинцев, которое длилось до июня этого года. Обследование базируется на методологии, утвержденной Евростатом и является уникальным источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.

Автор:
Татьяна Гойденко

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