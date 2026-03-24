В Украине приступают к обследованию доходов и условий жизни украинцев: зачем это нужно

В марте 2026 года Государственная служба статистики начинает проведение обследования доходов и условий жизни (EU-SILC) украинцев, которое продлится до июня этого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обследование базируется на методологии, утвержденной Евростатом, и является уникальным источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.

Полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения, в частности:

социальной защиты различных социально-демографических групп населения,

предотвращение развития процессов бедности,

международным партнерам – о поддержке украинцев в восстановлении страны.

Об исследовании

В Госстате сообщают, что цель обследования - получить объективную информацию об условиях жизни, материальном положении семей, а также уровне бедности разных социально-демографических групп населения.

"Никакие административные данные или реестры не дают полной картины – они фиксируют формальные показатели, но не отвечают на вопрос, как живут украинские семьи, с какими вызовами сталкиваются и как оценивают качество своей жизни. Именно поэтому мы собираем информацию непосредственно от людей", – пояснил глава Госстата Арсен Макарчук.

В выборку включено более 18 тыс. домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий). Каждое домохозяйство, отобранное для опроса, уникально, важно для обследования и не может быть заменено другим.

К случайно отобранным домохозяйствам придет официальный работник органа Госстата - специалист по интервьюированию, который покажет служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность.

Для участия можно выбрать один из трех способов: личное интервью во время визита специалиста по интервьюированию, телефонный опрос или самостоятельное заполнение онлайн-анкеты на портале stat.gov.ua.

Участие в опросе добровольно, а конфиденциальность ответов - гарантированной. Как подчеркнули в Госстате, полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов. Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не спрашивают. Также результаты не используются для проверок или налогообложения.

Почти треть жителей Украины живет за чертой бедности

Из-за полномасштабного вторжения России количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона, что составляет примерно 29% от общей численности населения. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Отмечается, что около 9 миллионов украинцев в прошлом году жили в бедности. Общая численность населения страны сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Рост уровня бедности был вызван снижением занятости, поскольку более пятой части работавших до войны взрослых потеряли работу.

Кроме того, почти у четверти украинцев нет достаточно денег, чтобы купить продукты питания, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность.