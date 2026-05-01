4,4 тысячи ФЛП в Украине до сих пор пользуются российскими почтовыми сервисами

4,4 тысячи ФЛП указали при регистрации почтовые адреса на российских доменах. Это 0,5% от общего количества активных предпринимателей, указавших почту. Самый популярный из них – mail. ru (2,6 тысячи пользователей). В то же время более 626 тысяч ФЛП используют gmail.com и еще более 161 тысячи — ukr.net.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что 4389 предпринимателей используют российские почтовые сервисы по состоянию на середину апреля 2026 года. Это 0,5% от общего количества активных ФЛП в Украине, указавших почту.

2 628 предпринимателей пользуются mail.ru, еще 472 ФЛП указали при регистрации rambler.ru и 424 используют почтовые ящики с доменом yandex.ru.

Самые популярные почтовые сервисы среди предпринимателей

В то же время большинство украинских предпринимателей используют международные и украинские популярные почтовые сервисы. Так, почти 73% указали при регистрации почтовый адрес с доменом gmail.com – 626 тысяч. Второе место уверенно держит украинский ukr.net - 161,1 тысячи ФЛПов. Среди популярных также icloud.com (14731), i.ua (11769) и meta.ua (5985).

Как давно заблокирован mail. ru

Решение о запрещении использования российских соцсетей, ресурсов и ряда почтовых сервисов принял еще пятый президент Петр Порошенко. Первоначально указ, который он подписал 15 мая 2017 года, действовал три года. 15 мая 2020 года запрет продлил президент Владимир Зеленский.

Кроме mail.ru, в Украине заблокированы российские социальные сети "Вконтакте", "Одноклассники" Kaspersky Lab, Dr. Web, все ресурсы Яндекса, но часть украинцев продолжила использовать ресурсы с помощью VPN и других способов обойти блокировку.

Несмотря на полномасштабную войну, значительная часть украинцев продолжает использовать программное обеспечение русского происхождения. В 2025 году около 75% украинских пользователей все еще работают с таким софтом, что представляет серьезную угрозу кибербезопасности. Наиболее популярной остается программа 1С, а также более 40 других.