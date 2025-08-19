Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Угроза кибербезопасности: около 75% украинских пользователей продолжают использовать российский софт

программное обеспечение, ноутбук, человек
Украинцы продолжают использовать русский софт. / Freepik

Несмотря на полномасштабную войну, значительная часть украинцев продолжает использовать программное обеспечение русского происхождения. В 2025 году около 75% украинских пользователей все еще работают с таким софтом, что представляет серьезную угрозу кибербезопасности. Наиболее популярной остается программа 1С, а также более 40 других.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий Ассоциации IT Ukraine, предоставленный DOU.

Наиболее распространенными программами являются 1С/BAS, Битрикс24, AmoCRM, iiko, Tilda, Jivosite, а также антивирусы DrWeb и Kaspersky. Эти продукты не только финансируют врага, но могут быть инструментом для кибератак. Зафиксированное количество киберинцидентов в 2024 году – 4315, а данные за 2025 год пока неизвестны, они уточняются .

Законодательный запрет и штрафы

Чтобы решить эту проблему, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13505. Он предусматривает полный запрет на использование и продажи российского и связанного с РФ программного обеспечения и оборудования до 2030 года.

Законопроект устанавливает четкие критерии: "враждебным" будет считаться софт, если его владелец или автор связан с Россией, союзными или подсанкционными странами. Список запрещенных продуктов будет ежегодно обновляться Кабмином по представлению Минцифры и Госспецсвязи.

За нарушение предусматриваются значительные штрафы — до 2% годового оборота компании, которая должна стимулировать бизнес, государственные органы, военные и госпредприятия перейти на безопасные альтернативы.

Отмечается, что Ассоциация IT Ukraine полностью поддержала эту инициативу, отмечая необходимость законодательного урегулирования.

Напомним, еще в мае Государственная служба специальной связи и защиты информации начала финализировать разработку проекта Кабинета министров о создании и использовании реестра запрещенного программного обеспечения.

Автор:
Татьяна Ковальчук