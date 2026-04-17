Как изменились пенсии в Украине после индексации: в каких регионах самые высокие выплаты

3,5 тыс. грн. пенсии получает почти каждый четвертый пенсионер в Украине

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия в Украине составляет 7 236 грн. После индексации выплаты выросли на 14%. Почти каждый четвертый пенсионер получает около 3 500 гривен. Самые высокие выплаты в Киеве, самые низкие — в Тернопольской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

На 14% выросла средняя пенсия в Украине в 2026 году

В общей сложности 10,05 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине. С января по март 2026 года пенсионеров уменьшилось на 116 тысяч. Для сравнения, в среднем Украина теряет около 170 тысяч пенсионеров ежегодно, а за четыре года полномасштабной войны количество пенсионеров сократилось на 740 тысяч.

Напомним, в марте 2026 года Пенсионный фонд провел автоматическую индексацию выплат для 9,5 млн. граждан, в результате которой средняя пенсия по стране достигла 7 137,26 грн, а средний размер повышения составил 648,93 грн.

Но, несмотря на повышение, почти каждый четвертый пенсионер в Украине до сих пор получает около 3,5 тысяч гривен в месяц. Однако за год доля людей с низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.

Больше пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен - это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории - 6686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

Растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен – 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, в то время как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь примерно 4,5 тысячи гривен.

Где самые высокие выплаты

По данным аналитиков, самые высокие пенсии традиционно в Киеве — в среднем 9 864 гривны. Самые низкие — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. В "Опендатаботе" подчеркнули, что всего лишь в 8 регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его.

Однако наибольший прирост средней пенсии за год зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%).

Аналитики обращают внимание, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать – 2,8 миллиона украинцев. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысяч гривен в месяц.

Напомним, правительство работает над   пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.

Автор:
Светлана Манько