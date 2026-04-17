Як змінилися пенсії в Україні після індексації: у яких регіонах найвищі виплати

За даними Пенсійного фонду України наразі середня пенсія в Україні становить 7 236 грн. Після індексації виплати зросли на 14%. Майже кожен четвертий пенсіонер досі отримує близько 3 500 гривень. Найвищі виплати у Києві, найнижчі — на Тернопільщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

На 14% зросла середня пенсія в Україні у 2026 році

Загалом 10,05 млн пенсіонерів налічується наразі в Україні. З січня по березень 2026 року пенсіонерів поменшало на 116 тисяч. Для порівняння, у середньому, Україна втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів щороку, а за чотири роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 740 тисяч.

Нагадаємо, у березні 2026 року Пенсійний фонд провів автоматичну індексацію виплат для 9,5 млн громадян, у результаті якої середня пенсія по країні досягла 7 137,26 грн, а середній розмір підвищення склав 648,93 грн.

Але попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії — 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень — 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз — уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут — приблизно 4,5 тисячі гривень.

Де найвищі виплати

За даними аналітиків, найвищі пенсії традиційно у Києві — в середньому, 9 864 гривні. Найнижчі — на Тернопільщині, де середня виплата становить 5 612 гривень. В "Опендатабот" підкреслили, що загалом лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його.

Проте найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Аналітики звертають увагу, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 мільйона українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.