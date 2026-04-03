Індексація пенсій 2026: на скільки зросли виплати та нові мінімальні рівні у березні

У березні 2026 року Пенсійний фонд України провів автоматичну індексацію виплат для 9,5 млн громадян, у результаті якої середня пенсія по країні досягла 7 137,26 грн, а середній розмір підвищення склав 648,93 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ПФУ.

Перерахунок відбувся автоматично на основі даних про страховий стаж та заробітну плату без необхідності особистих візитів громадян.

Основні показники індексації

За результатами перерахунку:

автоматично оновлено виплати для 9,5 млн осіб;

середній розмір підвищення склав 648,93 грн;

мінімальна сума доплати — 100 грн;

максимальна сума доплати — 2 595 грн;

середня пенсія в Україні на березень 2026 року становить 7 137,26 грн.

Показники за роками

Під час індексації з 1 березня було збільшено показник середньої заробітної плати, що враховується для обчислення виплат. Застосовано наступні коефіцієнти для пенсій, призначених у періоди:

до 2021 року — коефіцієнт 1,121, охоплено 7,224 млн осіб, підвищення: 631,43 грн;

2021 рік — коефіцієнт 1,061, охоплено 294,2 тис. осіб, підвищення: 293,12 грн;

2022 рік — коефіцієнт 1,061, охоплено 303,8 тис. осіб, підвищення: 316,89 грн;

2023 рік — коефіцієнт 1,048, охоплено 327,0 тис. осіб, підвищення: 324,48 грн;

2024 рік — коефіцієнт 1,036, охоплено 318,2 тис. осіб, підвищення: 322,32 грн;

2025 рік — коефіцієнт 1,024, охоплено 283,8 тис. осіб, підвищення: 290,13 грн.

Виплати за спеціальними законами

Для окремих категорій громадян у березні використано коефіцієнт 1,121. Показники підвищень:

звільнені з військової служби (крім строковиків) — охоплено 579,2 тис. осіб, середнє підвищення 1 573,05 грн;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи — охоплено 89,8 тис. осіб, середнє підвищення 1 576,16 грн;

держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, науковці та народні депутати — охоплено 23,6 тис. осіб, середнє підвищення 1 371,00 грн.

Нові рівні мінімальних пенсій

З березня 2026 року встановлено оновлені гарантовані розміри виплат залежно від віку та наявного стажу:

пенсіонери від 65 років (непрацюючі, стаж 30/35 років) — сума зросла до 4 213 грн, підвищення 466,73 грн;

пенсіонери від 80 років (стаж 20/25 років) — сума зросла до 4 213 грн, підвищення 447,14 грн;

пенсіонери від 70 до 80 років (стаж 30/35 років) — сума зросла до 4 050 грн, підвищення 433,20 грн;

пенсіонери до 70 років (стаж 30/35 років) та особи з інвалідністю I групи — сума зросла до 3 725 грн, підвищення 388,99 грн;

інші категорії непрацюючих громадян — сума зросла до 3 406 грн, підвищення 362,83 грн.

Процедуру індексації виконано згідно з вимогами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні розпочався автоматичний перерахунок пенсійних виплат. Індексація не потребує подання заяв від громадян та поширюється на всі категорії пенсіонерів, за винятком тих, хто отримав призначення у 2025 році та на початку 2026 року.