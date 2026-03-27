Підвищення пенсії у квітні: умови перерахунку для тих, хто працює

З 1 квітня 2026 року працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії

З 1 квітня 2026 року в Україні стартує щорічний перерахунок пенсій для громадян, які офіційно працюють після виходу на відпочинок. Згідно із законодавством та постановою Кабінету Міністрів № 236 від 25 лютого 2026 року, процес відбудеться автоматично.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Виплати переглянуть для двох категорій пенсіонерів:

  • тим, хто станом на 1 березня 2026 року набув 24 місяці страхового стажу після попереднього призначення або перерахунку пенсії; 
  • тим, хто працює після призначення пенсії, але набрав менше ніж 24 місяці стажу, за умови, що з дати останнього перерахунку вже минуло два роки.

Як обчислюватимуть нові суми

Якщо пенсіонер на 1 березня має 24 місяці нового стажу або більше, перерахунок проводять з урахуванням цього стажу. У такому разі можливі два варіанти розрахунку суми:

  • на основі заробітку, за яким пенсію було обчислено раніше; 
  • на основі нового, актуального заробітку, якщо це вигідно пенсіонеру та дозволяє збільшити розмір виплати.

Для пенсіонерів, які на 1 березня мають менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок проводиться виключно за стажем. Це стає можливим лише у випадку, якщо з моменту призначення виплат або їх попереднього оновлення минуло два роки.

Пенсіонерам не потрібно подавати додаткові заяви чи відвідувати сервісні центри — всі дані про стаж та доходи завантажуються з реєстрів автоматично. Процедура базується на частині четвертій статті 42 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, частині пенсіонерів потрібно підтвердити відсутність виплат від РФ. У разі неподання такої інформації виплати можуть бути призупинені вже у квітні.

Автор:
Тетяна Ковальчук