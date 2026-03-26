Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Одноразова доплата 1500 гривень надійде одержувачам автоматично: хто має право

гривні
Вразливі категорії громадян отримають однарозу виплату / Shutterstock

У квітні 2026 року пенсіонери та отримувачі соціальних допомог отримають одноразову державну виплату в розмірі 1500 гривень. Гроші нарахують автоматично всім, хто має право на виплати станом на 1 квітня, без необхідності подавати додаткові заяви.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

"Грошова доплата буде автоматично виплачена окремою сумою на рахунок в банку або через відділення поштового зв’язку, тобто у спосіб, яким виплачується пенсія чи соціальна допомога", — зазначили в ПФУ. 

Хто має право на допомогу?

Згідно із постановою Кабміну № 341 від 18 березня 2026 року право на отримання доплати мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати.

За умови, що розмір пенсій не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), доплата буде надана, зокрема, одержувачам:

  • страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника; 
  • страхових пенсій за вислугу років, спеціальних пенсій, за умови, що такі пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі; 
  • пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначених військовослужбовцям, держслужбовцям, посадовим особам місцевого  самоврядування, народним депутатам, науковцям, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних пенсій.

Також грошова підтримка передбачена для громадян, які отримують наступні види виплат:

  • допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб; 
  • виплати малозабезпеченим сім’ям та базову соціальну допомогу; 
  • допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю з дитинства; 
  • виплати на догляд за особами з інвалідністю внаслідок психічного розладу; 
  • тимчасову допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не мають стажу для пенсії; 
  • допомогу на дітей одиноким матерям, багатодітним сім'ям, опікунам та прийомним батькам.

Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової доплати за кількома підставами, виплата здійснюється за однією з підстав.

Нагадаємо, у березні Кабмін запустив програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави. У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук