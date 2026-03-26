Одноразова доплата 1500 гривень надійде одержувачам автоматично: хто має право

У квітні 2026 року пенсіонери та отримувачі соціальних допомог отримають одноразову державну виплату в розмірі 1500 гривень. Гроші нарахують автоматично всім, хто має право на виплати станом на 1 квітня, без необхідності подавати додаткові заяви.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

"Грошова доплата буде автоматично виплачена окремою сумою на рахунок в банку або через відділення поштового зв’язку, тобто у спосіб, яким виплачується пенсія чи соціальна допомога", — зазначили в ПФУ.

Хто має право на допомогу?

Згідно із постановою Кабміну № 341 від 18 березня 2026 року право на отримання доплати мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати.

За умови, що розмір пенсій не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), доплата буде надана, зокрема, одержувачам:

страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;

страхових пенсій за вислугу років, спеціальних пенсій, за умови, що такі пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі;

пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначених військовослужбовцям, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних пенсій.

Також грошова підтримка передбачена для громадян, які отримують наступні види виплат:

допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

виплати малозабезпеченим сім’ям та базову соціальну допомогу;

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю з дитинства;

виплати на догляд за особами з інвалідністю внаслідок психічного розладу;

тимчасову допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не мають стажу для пенсії;

допомогу на дітей одиноким матерям, багатодітним сім'ям, опікунам та прийомним батькам.

Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової доплати за кількома підставами, виплата здійснюється за однією з підстав.

Нагадаємо, у березні Кабмін запустив програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави. У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.