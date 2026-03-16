В Україні стартують виплати одноразової допомоги для дітей з інвалідністю: що відомо

UNICEF і Мінсоцполітики запускають виплати для дітей підгрупи А / Pixabay

Міністерство соціальної політики України спільно з UNICEF оголосило про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Одноразова допомога 6500 грн

ідповідний документ був підписаний Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України Денисом Улютіним та новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій. 

Отриману допомогу родини зможуть використати на будь-які потреби, пов’язані з підготовкою до зимового періоду, без обмежень щодо конкретних товарів чи послуг.

У межах цієї програми одноразову підтримку отримають близько 9 тисяч дітей.

Кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану, відкритий Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України у Національному банку України.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності виплатить цільову фінансову допомогу пенсіонерам та соціально вразливим категоріям населення за рахунок коштів, зекономлених у першому кварталі 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько