В Україні стартують виплати одноразової допомоги для дітей з інвалідністю: що відомо

Міністерство соціальної політики України спільно з UNICEF оголосило про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

ідповідний документ був підписаний Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України Денисом Улютіним та новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Отриману допомогу родини зможуть використати на будь-які потреби, пов’язані з підготовкою до зимового періоду, без обмежень щодо конкретних товарів чи послуг.

У межах цієї програми одноразову підтримку отримають близько 9 тисяч дітей.

Кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану, відкритий Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України у Національному банку України.

