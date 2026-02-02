Допомога маломобільним громадянам: у Києві та області стартувала програма "Пакунок тепла"

Через удари по енергетичній інфраструктурі та морози уряд і “Нафтогаз” забезпечили “Пакунки тепла” маломобільним громадянам та пенсіонерам у Києві та області.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Урядовий портал".

Підтримка під час холодів

Сситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки уряд забезпечує точкову допомогу тим, хто найбільше її потребує, повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

"Разом з Групою Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів", - заявиал вона.

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша - зокрема Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів столиці, а також Борисполя та Броварів.

Пакунки містять предмети, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої, що особливо важливо під час холодного періоду.

Нагадаємо, Польща надала Україні 379 генераторів різної потужності. Перша партія обладнання вже була передана Київській області, і до кінця січня вся допомога була розподілена серед громад.

Додамо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.