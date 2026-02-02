Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Допомога маломобільним громадянам: у Києві та області стартувала програма "Пакунок тепла"

допомога
Як уряд і Нафтогаз допомагають пережити морози у Києві та області / Урядовий портал

Через удари по енергетичній інфраструктурі та морози уряд і “Нафтогаз” забезпечили “Пакунки тепла” маломобільним громадянам та пенсіонерам у Києві та області. 

Як пише Delo.ua, про це інформує  "Урядовий портал".

Підтримка під час холодів

Сситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки уряд забезпечує точкову допомогу тим, хто найбільше її потребує, повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

"Разом з Групою Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів", - заявиал вона.

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша - зокрема Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів столиці, а також Борисполя та Броварів.

Пакунки містять предмети, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої, що особливо важливо під час холодного періоду.

Нагадаємо, Польща надала Україні  379 генераторів різної потужності. Перша партія обладнання вже була передана Київській області, і до кінця січня вся допомога була розподілена серед громад.

Додамо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах. 

Автор:
Ольга Опенько