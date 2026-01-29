Запланована подія 2

Польща передала 379 генераторів для критичної інфраструктури Київщини

генератор
Київщина отримала 379 генераторів від Польщі. / Урядовий портал

Польща надала Україні енергетичну підтримку у вигляді 379 генераторів різної потужності. Перша партія обладнання вже була передана Київській області, і до кінця січня вся допомога буде розподілена серед громад.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Підтримка в умовах війни

"Київщина з перших днів повномасштабної війни перебуває під постійними російськими атаками і добре знає, що означають знеструмлення та ризики для базових послуг", - заявив Кулеба.

У таких умовах генератори, що були надані Польщею, допоможуть забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури, включаючи водо-, тепло- та електропостачання, що є надзвичайно важливим для нормального функціонування регіону.

Окрім цього, польський уряд ухвалив рішення про додаткову закупівлю ще 10 генераторів великої потужності, що підтверджує довгостроковий характер підтримки Польщі Україні. Ця підтримка спрямована на забезпечення енергетичної стабільності на теренах, які найбільше постраждали від війни, підсумував він.

Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах. 

Автор:
Ольга Опенько