Польша передала 379 генераторов для критической инфраструктуры Киевщины

Польша предоставила Украине энергетическую поддержку в виде 379 генераторов разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и до конца января вся помощь будет распределена среди общин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Поддержка в условиях войны

"Киевщина с первых дней полномасштабной войны находится под постоянными российскими атаками и хорошо знает, что означает обесточивание и риски для базовых услуг", - заявил Кулеба.

В таких условиях генераторы, предоставленные Польшей, помогут обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры, включая водо-, тепло- и электроснабжение, что чрезвычайно важно для нормального функционирования региона.

Кроме того, польское правительство приняло решение о дополнительной закупке еще 10 генераторов большой мощности, что подтверждает долгосрочный характер поддержки Польши Украине. Эта поддержка направлена на обеспечение энергетической стабильности на территории, наиболее пострадавшей от войны, подытожил он.

Фото: Алексей Кулеба.

Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.