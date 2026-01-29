- Категория
Польша передала 379 генераторов для критической инфраструктуры Киевщины
Польша предоставила Украине энергетическую поддержку в виде 379 генераторов разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и до конца января вся помощь будет распределена среди общин.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Поддержка в условиях войны
"Киевщина с первых дней полномасштабной войны находится под постоянными российскими атаками и хорошо знает, что означает обесточивание и риски для базовых услуг", - заявил Кулеба.
В таких условиях генераторы, предоставленные Польшей, помогут обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры, включая водо-, тепло- и электроснабжение, что чрезвычайно важно для нормального функционирования региона.
Кроме того, польское правительство приняло решение о дополнительной закупке еще 10 генераторов большой мощности, что подтверждает долгосрочный характер поддержки Польши Украине. Эта поддержка направлена на обеспечение энергетической стабильности на территории, наиболее пострадавшей от войны, подытожил он.
Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.