Генераторы для Киева: поляки собрали почти €2 миллиона помощи

В Польше идет масштабная акция по сбору средств на закупку генераторов для украинской столицы. По состоянию на 27 января неравнодушные граждане пожертвовали более 8,2 млн. злотых (около 2 млн. евро).

Как информирует Delo.ua, акцию на платформе Pomagam.pl организовал фонд Stand with Ukraine.

Акция стартовала 12 дней назад. За этот короткий срок инициативу поддержали более 63 тысяч человек .

Высокая активность донаторов привела к тому, что организаторы уже несколько раз пересматривали финальную цель сбора в сторону увеличения.

В настоящее время максимальная сумма сбора установлена на отметке 10 млн. злотых. Все привлеченные средства конвертируются в мощные генераторы, которые помогут киевлянам пережить энергетический кризис и обеспечат работу больниц, пунктов обогрева и других важных объектов при отключении электроэнергии.

Накануне лидер фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко сообщила, что всего в Киев было привезено 230 генераторов.

Напомним, Киев уже получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Также, ческие волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.