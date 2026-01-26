Запланована подія 2

В Чехии собрали 100 миллионов крон на закупку генераторов для украинцев

флаги Чехии и Украины
В Чехии завершили сбор на генераторы для Украины / Depositphotos

Чешские благотворители собрали 100 млн крон (более 4 миллионов евро) на закупку генераторов и другого необходимого оборудования для Украины, страдающей от отключений тепла и электроэнергии после массированных российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Это убедительный сигнал о способности чешского общества проявлять солидарность в трудные времена и направлять поддержку туда, где она наиболее необходима. Искреннее благодарность всем, кто участвовал в этой помощи", - написал он.

Согласно информации на сайте организации Dárek pro Putina ("Подарок для путина"), в собрании приняли участие почти 77 тысяч доноров.

Напомним, чешские компании готовы помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставки оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.

Автор:
Татьяна Бессараб