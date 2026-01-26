- Категория
В Чехии собрали 100 миллионов крон на закупку генераторов для украинцев
Чешские благотворители собрали 100 млн крон (более 4 миллионов евро) на закупку генераторов и другого необходимого оборудования для Украины, страдающей от отключений тепла и электроэнергии после массированных российских обстрелов.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
"Это убедительный сигнал о способности чешского общества проявлять солидарность в трудные времена и направлять поддержку туда, где она наиболее необходима. Искреннее благодарность всем, кто участвовал в этой помощи", - написал он.
Согласно информации на сайте организации Dárek pro Putina ("Подарок для путина"), в собрании приняли участие почти 77 тысяч доноров.
Напомним, чешские компании готовы помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставки оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.