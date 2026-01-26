В Чехии собрали 100 миллионов крон на закупку генераторов для украинцев

Чешские благотворители собрали 100 млн крон (более 4 миллионов евро) на закупку генераторов и другого необходимого оборудования для Украины, страдающей от отключений тепла и электроэнергии после массированных российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Это убедительный сигнал о способности чешского общества проявлять солидарность в трудные времена и направлять поддержку туда, где она наиболее необходима. Искреннее благодарность всем, кто участвовал в этой помощи", - написал он.

Согласно информации на сайте организации Dárek pro Putina ("Подарок для путина"), в собрании приняли участие почти 77 тысяч доноров.

Částka 100 milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba. Upřímné díky všem, kteří se na této pomoci podílejí. https://t.co/b2VqB5LpUl — Petr Pavel (@prezidentpavel) January 25, 2026

Напомним, чешские компании готовы помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставки оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.