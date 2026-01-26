- Категорія
У Чехії зібрали 100 мільйонів крон на закупівлю генераторів для українців
Чеські доброчинці зібрали 100 млн крон (понад 4 мільйони євро) на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії після масованих російських обстрілів.
Як пише Delo.ua, про це заявив президент Чехії Петр Павел.
"Це переконливий сигнал про здатність чеського суспільства виявляти солідарність у скрутні часи та направляти підтримку туди, де вона найбільш необхідна. Щира подяка всім, хто брав участь у цій допомозі", – написав він.
Згідно з інформацією на сайті організації Dárek pro Putina ("Подарунок для путіна"), у зборі прийняли участь майже 77 тисяч донорів.
Нагадаємо, чеські компанії готові допомогти Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, пропонуючи постачання обладнання для пошкоджених гідро- та теплових електростанцій.