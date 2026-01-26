У Чехії зібрали 100 мільйонів крон на закупівлю генераторів для українців

Чеські доброчинці зібрали 100 млн крон (понад 4 мільйони євро) на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії після масованих російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

"Це переконливий сигнал про здатність чеського суспільства виявляти солідарність у скрутні часи та направляти підтримку туди, де вона найбільш необхідна. Щира подяка всім, хто брав участь у цій допомозі", – написав він.

Згідно з інформацією на сайті організації Dárek pro Putina ("Подарунок для путіна"), у зборі прийняли участь майже 77 тисяч донорів.

Částka 100 milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba. Upřímné díky všem, kteří se na této pomoci podílejí. https://t.co/b2VqB5LpUl — Petr Pavel (@prezidentpavel) January 25, 2026

Нагадаємо, чеські компанії готові допомогти Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, пропонуючи постачання обладнання для пошкоджених гідро- та теплових електростанцій.