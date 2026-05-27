Польський бізнес скаржиться, що його витісняють з України

Польський бізнес відчуває, що його витісняють з України, а перевагу у тендерах отримують турецькі фірми. Поляки заявляють про проблеми з корупцією та труднощі з інвестиціями.

Зазначається, що нещодавно Київ відвідала делегація польського уряду на чолі з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським. Разом з ним в Україну приїхали представники польського бізнесу, зокрема компаній із оборонного та технологічного секторів.

На що скаржиться польський бізнес

Польські підприємці під час візиту в Україну поскаржилися на складні умови роботи. Їх не влаштовують короткі строки тендерів та суворім вимоги. Деякі представники бізнесу заявили, що польські компанії "витісняють" з українського ринку, а перевагу отримують інші іноземні гравці, зокрема турецькі фірми. Також представники бізнес-спільноти Польщі зазначили, що іноземні інвестори в Україні не отримують достатньої підтримки.

Окремо поляки підняли тему корупції в Україні, називаючи хабарі "додатковим податком", що ускладнює ведення бізнесу та підриває довіру інвесторів.

Також обговорили і майбутній вступ України до Європейського Союзу. За даними видання, воно є чутливим для польської сторони, адже є певні побоювання негативного впливу української конкуренції на аграрний та транспортний сектори країни.

Жодних контрактів під час поїздки сторони не підписали. Польські підприємці попередили, що надалі співпраця буде залежати від того, наскільки ефективно Україна зможе вирішувати суперечки з іноземними інвесторами та покращувати умови для бізнесу.

Водночас Доманський після зустрічей у Києві заявив, що задоволений результатами візиту та бачить готовність української сторони до діалогу.

Однією з тем, яка обговорювалася під час зустрічі делегацій, була ситуація навколо польської компанії Control Process, з якою розірвали контракт на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

Доманський заявив, що ситуація незабаром буде вирішена, підкресливши, що Польща має дбати про інтереси польських фірм.

Доманський зауважив, що між Україною та Польщею є сотні успішних кейсів співпраці, і не можна щоб одна неприємна ситуація впливала на співпрацю.

Раніше в уряді Польщі назвали розірвання контракту із польською фірмою "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.