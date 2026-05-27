Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ випустив пам’ятні монети, присвячені двом областям України: що на них зображено

пам’ятні монети
Нацбанк випустив дві пам’ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям / НБУ

Національний банк України 26 травня ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень із загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Сумській та Чернігівській областям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі нагадали, що Сумщина та Чернігівщина одними з перших прийняли на себе удар російських загарбників у 2022 році.

Про дизайн монет

Обидві монети мають номінал 10 гривень. Вони виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс монет такий самий, як і в стандартної 10-гривневої монети 2018 року випуску.

На реверсі зображена стилізована мапа України з чітко виділеними регіонами, яким присвячені монети.

Про обіг монет

Монети є законними платіжними засобами на території України. Поступово НБУ розповсюджуватиме їх через банки та інкасаторські компанії. В обіг надійде по два мільйони штук кожної з монет.

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тисяч штук. Їх можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Раніше НБУ ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим регіонам - Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. 

Автор:
Світлана Манько