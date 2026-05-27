НБУ випустив пам’ятні монети, присвячені двом областям України: що на них зображено

Національний банк України 26 травня ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень із загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Сумській та Чернігівській областям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі нагадали, що Сумщина та Чернігівщина одними з перших прийняли на себе удар російських загарбників у 2022 році.

Про дизайн монет

Обидві монети мають номінал 10 гривень. Вони виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс монет такий самий, як і в стандартної 10-гривневої монети 2018 року випуску.

На реверсі зображена стилізована мапа України з чітко виділеними регіонами, яким присвячені монети.

Про обіг монет

Монети є законними платіжними засобами на території України. Поступово НБУ розповсюджуватиме їх через банки та інкасаторські компанії. В обіг надійде по два мільйони штук кожної з монет.

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тисяч штук. Їх можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Раніше НБУ ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим регіонам - Запорізькій, Харківській та Херсонській областям.