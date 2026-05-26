Норвегія виділить Україні 40 мільйонів євро на відновлення енергетики та акумулятори

Уряд Норвегії ухвалив рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 425 мільйонів норвезьких крон (близько 40 млн євро). 

Як пише Delo.ua, про це повідомили у норвезькому уряді.

Ці кошти будуть спрямовані на термінове відновлення пошкоджених енергооб'єктів, розвиток децентралізованої генерації, закупівлю промислових акумуляторів та реалізацію проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

Головна мета нового пакету підтримки — підготувати українську енергосистему до майбутнього опалювального сезону та суттєво знизити її вразливість перед майбутніми атаками з боку Росії.

"Україна має пережити майбутню зиму, одночасно будуючи енергетичну систему, яка буде менш вразливою до атак. У співпраці з ЄС Норвегія надає 425 млн норвезьких крон для зміцнення енергетичної безпеки України. Це фінансування допоможе задовольнити нагальні потреби, а також сприятиме відновленню, модернізації та просуванню країни на шляху до членства в ЄС", — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, в лютому Норвегія зробила черговий внесок у розмірі 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Норвегії до Фонду тепер складає 163,6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що норвезький уряд спрямовує 400 мільйонів доларів на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.

З них 200 мільйонів призначено для нагальних потреб взимку, зокрема на відновлення енергетики та закупівлю палива, щоб гарантувати наявність світла й тепла в оселях, решта 200 мільйонів доларів виділяються на підтримку бюджету України.

Автор:
Тетяна Бесараб