Норвегія виділяє Україні 400 млн доларів: на що спрямують гроші

Норвезький уряд спрямовує 400 мільйонів доларів на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

За його словами, із виділених 400 мільйонів доларів допомоги 200 мільйонів призначено для нагальних потреб взимку, зокрема на відновлення енергетики та закупівлю палива, щоб гарантувати наявність світла й тепла в оселях.

Решта 200 мільйонів доларів виділяються на підтримку бюджету України.

Андрій Сибіга особливо відзначив допомогу Норвегії під час зимового періоду. За словами міністра, оголошений сьогодні урядом Норвегії новий пакет енергетичної підтримки України є дуже вчасним та допоможе посилити стійкість держави та суспільства.

"Це продовження сталої енергетичної підтримки від Осло. Торік саме норвежці прийшли на допомогу, коли нам терміново потрібно було закупити додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону”, – зауважив глава МЗС.

Варто зазначити, що 12 січня до Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та вшанував пам’ять загиблих захисників.

Він розповів, що сторони планують обговорити взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.

Підтримка Норвегії

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна профінансує новий пакет американського озброєння для України. Норвегія виділяє 3,2 млрд норвезьких крон (315 мільйонів доларів США).

Пакет допомоги включатиме озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для систем протиповітряної оборони. Частину обладнання буде закуплено у США в межах чинного механізму підтримки України.

У грудні Норвезький парламент затвердив 8,3 мільярда доларів для підтримки України на 2026 рік, зберігши минулорічний рівень. Норвегія є лідером в ініціативі PURL із загальним внеском 850 мільйонів доларів.