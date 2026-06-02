Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,13

EUR

51,80

51,63

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польський Pepco офіційно виходить на ринок України: коли відкриють перший магазин

Pepco
В Україні відкриють перші магазини мережі Pepco

Польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Україна стане 20-м ювілейним ринком для компанії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Перші торгові точки бренду розпочнуть роботу вже у другій половині 2026 року, а відкриття дебютного магазину заплановане на кінець жовтня.

Як зазначають у Pepco Group, цей крок є важливою віхою в реалізації амбітної стратегії зростання мережі. Вона спрямована на контрольовану експансію в країнах Центральної та Східної Європи, а також вихід на перспективні нові ринки.

Українським споживачам бренд планує запропонувати високоякісні та трендові товари для повсякдення й усієї родини за привабливими цінами.

Компанія вже сформувала локальну топменеджерську команду для запуску та розвитку бізнесу в Україні. Посаду регіонального менеджера компанії обійме Арсен Старченко, Марину Попову призначено директоркою з персоналу, Ольгу Агаліді – фінансовою директоркою, а Івана Омельченка – директором з розвитку мережі.

Про Pepco

Компанія була заснована 22 роки тому в Польщі, а сьогодні входить до складу Pepco Group. Наразі в Pepco працює понад 32 000 співробітників, які щомісяця обслуговують близько 36 мільйонів покупців.

На сьогоднішній день Pepco управляє потужною мережею, яка налічує понад 4 000 магазинів у 18 країнах Європи, та щомісяця обслуговує понад 36 мільйонів клієнтів. Крім України, у червні 2026 року ритейлер також планує відкрити перші торгові точки у Північній Македонії.

Ритейлер продовжує демонструвати високі фінансові та операційні результати в регіоні ЦСЄ та бачить значний потенціал для подальшого масштабування.

Фото 2 — Польський Pepco офіційно виходить на ринок України: коли відкриють перший магазин
Фото 3 — Польський Pepco офіційно виходить на ринок України: коли відкриють перший магазин
Фото 4 — Польський Pepco офіційно виходить на ринок України: коли відкриють перший магазин
Фото 5 — Польський Pepco офіційно виходить на ринок України: коли відкриють перший магазин

Раніше повідомлялося, що Pepco планує вийти на український ринок. Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні, займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера.

Автор:
Тетяна Бесараб