Польський Pepco офіційно виходить на ринок України: коли відкриють перший магазин

Польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Україна стане 20-м ювілейним ринком для компанії.

Перші торгові точки бренду розпочнуть роботу вже у другій половині 2026 року, а відкриття дебютного магазину заплановане на кінець жовтня.

Як зазначають у Pepco Group, цей крок є важливою віхою в реалізації амбітної стратегії зростання мережі. Вона спрямована на контрольовану експансію в країнах Центральної та Східної Європи, а також вихід на перспективні нові ринки.

Українським споживачам бренд планує запропонувати високоякісні та трендові товари для повсякдення й усієї родини за привабливими цінами.

Компанія вже сформувала локальну топменеджерську команду для запуску та розвитку бізнесу в Україні. Посаду регіонального менеджера компанії обійме Арсен Старченко, Марину Попову призначено директоркою з персоналу, Ольгу Агаліді – фінансовою директоркою, а Івана Омельченка – директором з розвитку мережі.

Компанія була заснована 22 роки тому в Польщі, а сьогодні входить до складу Pepco Group. Наразі в Pepco працює понад 32 000 співробітників, які щомісяця обслуговують близько 36 мільйонів покупців.

На сьогоднішній день Pepco управляє потужною мережею, яка налічує понад 4 000 магазинів у 18 країнах Європи, та щомісяця обслуговує понад 36 мільйонів клієнтів. Крім України, у червні 2026 року ритейлер також планує відкрити перші торгові точки у Північній Македонії.

Ритейлер продовжує демонструвати високі фінансові та операційні результати в регіоні ЦСЄ та бачить значний потенціал для подальшого масштабування.

Раніше повідомлялося, що Pepco планує вийти на український ринок. Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні, займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера.