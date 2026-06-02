Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові

Sense Bank продовжує розширювати мережу бізнес-просторів в Україні та відкрив нове спеціалізоване відділення Sense Business у Львові за адресою: вул. Стрийська, 48-Г. Простір створений для представників малого, середнього та корпоративного бізнесу, а також клієнтів приватного банкінгу Sense Club.

Нове відділення стало другим бізнес-хабом такого формату в Україні після відкриття в Одесі. Відтак підприємці у Львові можуть отримати повний спектр банківських послуг в одному просторі: від щоденного обслуговування компаній до зарплатних проєктів та VIP-сервісу. 

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила: "Sense Business у Львові — це втілення нашого бачення сучасного банкінгу для бізнесу: швидкого, зручного й людяного. Ми активно розвиваємо диджитальні сервіси та онлайн-продукти для бізнесу, але водночас розуміємо, наскільки важливо для клієнтів мати простір, де в одному місці об’єднані всі необхідні експерти та напрями обслуговування".

Формат Sense Business передбачає можливість оперативного вирішення фінансових питань, а також проведення ділових зустрічей і переговорів.

На відкритті директорка з розвитку малого, середнього та корпоративного бізнесу західного регіону Sense Bank Анна Горін наголосила, що Львів є одним із ключових центрів підприємництва в Україні. Саме тому відкриття Sense Business у місті стане додатковою точкою підтримки для бізнесу, який розвиває економіку регіону та створює робочі місця.

Особливістю бізнес-простору є поєднання банкінгу та сучасного мистецтва. Разом із Zenek Art Gallery у відділенні створено артпростір із роботами відомих українських художників. Серед них роботи львівського художника Дениса Тимчишина, абстрактний живопис Олени Слободи та Людмили Давиденко.

Крім того, у Sense Business є преміум-зона та доступні послуги персонального супроводу для керівників і власників компаній, які є учасниками приватного банкінгу Sense Club.

"У Sense Business клієнти можуть одночасно вирішувати питання компанії та отримувати обслуговування як фізичні особи в межах Sense Club. Це синергія сервісів, яка дозволяє підприємцям економити найцінніше – свій час", – зазначає директорка Департаменту приватного банкінгу Sense Club у Sense Bank Олена Комарова.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.