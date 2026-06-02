Ціни на полуницю впали: скільки зараз коштує кілограм ягоди

полуниця
Імпортна полуниця змушує виробників знижувати ціни / Pixabay

В Україні другий тиждень поспіль знижуються ціни на полуницю. Через стрімке збільшення пропозиції ягоди з південних регіонів та стриманий попит виробники були змушені знизити відпускні ціни в середньому на 21%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба East-fruit.

Ціни на полуницю впали

За таких умов виробники змушені поступово переглядати ціни у бік зниження. Наразі суниця садова реалізується за ціною від 120 до 200 грн за кілограм, що в середньому на 21% менше, ніж тижнем раніше.

Фермери пояснюють цінову динаміку насамперед сезонним збільшенням обсягів продукції на ринку. Додатковий тиск на вартість ягоди створює імпортна суниця з Греції, Туреччини та Іспанії, яка продається за ціною до 200 грн за кілограм і конкурує з українською продукцією.

Попри нинішнє здешевлення, суниця садова в Україні все ще коштує в середньому на 11% дорожче, ніж на початку червня минулого року.

Учасники ринку прогнозують подальше зниження цін найближчими тижнями. Очікується, що додатковий вплив на ринок матиме початок масового збору суниці відкритого ґрунту, що суттєво збільшить пропозицію та посилить конкуренцію між виробниками.

Зауважимо, через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи. 

Автор:
Ольга Опенько