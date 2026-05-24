Виробники овочів виступили проти перегляду мит на імпорт із Туреччини

Представники української тепличної галузі закликали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства не скасовувати та не призупиняти дію антидемпінгових мит на імпорт огірків і помідорів із Туреччини.

Як інформує Delo.ua, про це під час пресконференції в "Укрінформі" заявили представники галузі та профільні експерти.

За словами експертки Анжели Махінової, антидемпінгові заходи є поширеною міжнародною практикою захисту національних виробників і широко застосовуються у США, країнах Європейського Союзу та самій Туреччині.

Україна запровадила відповідні обмеження в липні 2025 року після 15-місячного розслідування, яке встановило факти демпінгу та негативний вплив на вітчизняних виробників.

Учасники ринку зазначають, що турецька продукція займає значну частку українського ринку. Близько половини огірків і помідорів, які споживаються в Україні, надходять із Туреччини. У структурі імпорту частка турецьких постачальників становить близько 90% у сегменті огірків та 75% — у сегменті помідорів.

Представник Уманського тепличного комбінату Роман Гордій повідомив, що у 2025 році та першому кварталі 2026 року підприємства галузі інвестували понад 30 млн доларів, сплатили 600 млн грн податків та забезпечили близько 1500 робочих місць.

За словами представників галузі, антидемпінгові заходи були запроваджені лише минулого року, тому для досягнення відчутного ефекту потрібен час. Виробники вважають, що збереження мит допоможе відновити виробництво та зміцнити позиції українських тепличних господарств.

Додамо, на старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.