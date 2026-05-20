Україна розширює цифрову верифікацію походження товарів на митниці

Модераторка та партнерка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олена Омельченко та заступник голови Державної митної служби України Владислав Суворов / Delo.ua

Після повномасштабного вторгнення Україна перебудувала логістику та систему контролю зовнішньої торгівлі, зокрема посилила моніторинг імпортних операцій і боротьбу з обходом торговельних обмежень.

Про це заявив заступник голови Державної митної служби України Владислав Суворов під час спеціальної доповіді на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту-2026", організованій юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" за підтримки компанії DONE. 

За його словами, одним із ключових напрямів роботи митниці є посилення контролю за походженням товарів та розвиток цифрових інструментів верифікації сертифікатів.

Зокрема, в Україні вже використовується електронна система перевірки сертифікатів походження з QR-кодами, яка дозволяє митним органам у режимі реального часу перевіряти, кому та на яку продукцію було видано документ.

"Будь-яка посадова особа митниці може в онлайн-режимі перевірити сертифікат, його походження та параметри товару без додаткових процедур валідації", — зазначив Суворов.

Водночас, за словами представника митниці, на практиці залишаються виклики, пов’язані з перевіркою товарів із третіх країн та обмеженим міжнародним обміном даними.

Окрему увагу він звернув і на боротьбу з обходом антидемпінгових мит, зокрема через транзитні країни. Так, Україна вже ініціювала перші кейси застосування таких механізмів захисту, включно з розслідуваннями схем постачання через треті країни.

У ДМС наголошують, що надалі фокус буде зміщуватися на цифровізацію контролю та розширення інструментів перевірки походження товарів у міжнародній торгівлі.

Автор:
Наталія Таранова