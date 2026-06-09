На Полтавщині готовий завод із виробництва будматеріалів продають за $1,2 млн

У Кременчуці ( Полтавська область) виставили на продаж виробничий комплекс із випуску вібропресованої тротуарної плитки та бордюрів. Вартість бізнесу становить $1,2 млн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Inventure.

Що відомо про комплекс?

У Кременчуці Полтавської області виставили на продаж виробничий комплекс із випуску вібропресованої тротуарної плитки та бордюрів. Вартість бізнесу становить 1,2 млн доларів, покупцю пропонують 100% корпоративних прав підприємства.

До складу комплексу входить лінія німецького виробництва на базі вібропреса HESS RH 500 та бетонозмішувальний вузол турецького виробника PROMAX. Потужність виробництва становить до 500 квадратних метрів продукції за одну семигодинну зміну.

Разом із обладнанням новий власник отримає напрацьовані рецептури для виготовлення тротуарної плитки, бордюрів і промислової плитки товщиною до 100 мм, а також клієнтську базу та чинні договори.

Виробничий комплекс оснащений установкою Colormix, силосами для зберігання матеріалів, системами подачі сировини, просіювачем піску, автоматизованими лініями складування та перекладання готової продукції. До переліку активів також входять близько 2 тисяч технологічних піддонів, вантажопідіймальне обладнання та допоміжна інфраструктура.

Підприємство працює у сфері виробництва будівельних матеріалів і розташоване у Кременчуці. Оголошення про продаж було опубліковане 9 червня 2026 року.

Нагадаємо, в Олександрії Кіровоградської області виставили на продаж діючу аграрно-логістичну компанію з багаторічним досвідом роботи на ринку зернових перевезень. До складу активу входять власний автопарк, виробничо-логістична база площею понад 8 гектарів та інфраструктура для обслуговування вантажного транспорту. Вартість бізнесу оцінюється у 2,65 млн доларів.