Оман запропонував план розблокування Ормузької протоки: що чекає на ринок нафти

Країни Перської затоки підтримали ініціативу Оману щодо врегулювання кризи в Ормузькій протоці, яка виникла через військовий конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

План передбачає дозвіл Тегерану стягувати добровільні сервісні збори з цивільних суден. Це має відновити глобальний транзит нафти і зрідженого газу, п'ята частина якого проходила саме через цю артерію.

Іран, який блокував протоку з кінця лютого, прагне контролювати судноплавство спільно з Оманом. Вашингтон наполягає на безперешкодному проході, вважаючи обов'язкові платежі незаконними. Запропонований Оманом механізм добровільних внесків на навігацію та безпеку аналогічний системі, яка вже працює в Малаккській протоці.

Заяви Трампа та позиція Тегерана

Президент США Дональд Трамп раптово зупинив двотижневу кампанію авіаударів по об'єктах в Ірані, заявивши про успішний перебіг консультацій.

Водночас американський лідер пообіцяв негайно відновити бомбардування, якщо переговори зайдуть у глухий кут. Речник МЗС Ірану зі свого боку заперечив факт прямих перемовин із США, хоча підтвердив обговорення ситуації з Оманом та Саудівською Аравією.

Загострення вже призвело до значних руйнувань інфраструктури в Ірані та відповідей по американських базах у регіоні. Додатковим фактором невизначеності залишається запланована зустріч Трампа з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, якого Вашингтон закликає утримуватися від ескалації в Лівані.

Реакція нафтового ринку

Новини про призупинення американських ударів та просуванння дипломатичного рішення спричинили відчутне падіння світових цін на нафту. Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до позначки близько 86 доларів за барель.

Трейдери розраховують на виконання червневих домовленостей між Вашингтоном і Тегераном щодо баз для ширшої угоди, розгляд якої очікується до кінця серпня.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне.