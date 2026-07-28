Україна оновлює кордон: на Одещині відкрили новий майданчик для транспорту

На Одещині відкрили першу зразкову сервісну зону для вантажного та легкового транспорту біля пункту пропуску “Рені – Джурджулешти”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

Про нову сервісну зону для транспорту

Під час робочої поїздки до Одеської області міністр з питань відновлення, розвитку громад та територій, інфраструктури і транспорту України Микола Калашник разом із начальником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером та народними депутатами ознайомилися з реалізацією ключових проєктів із розвитку прикордонної інфраструктури.

Однією з головних подій стало відкриття першої зразкової сервісної зони для вантажного та легкового транспорту біля міжнародного пункту пропуску «Рені – Джурджулешти». Новий майданчик покликаний упорядкувати транспортні потоки, покращити умови очікування для водіїв та підвищити ефективність прикордонної логістики.

Будівництво сервісної зони реалізували за підтримки програми Європейського Союзу "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility). Це перший із п'яти таких об'єктів, які планують створити в межах розвитку сучасної прикордонної інфраструктури України.

Крім того, урядовці оглянули модернізовані міжнародні пункти пропуску "Старокозаче" та "Долинське" на українсько-молдовському кордоні.

За словами Миколи Калашника, розвиток транспортної інфраструктури є важливою умовою економічної стійкості країни.

"Логістика сьогодні — це основа економічної стійкості держави. Кожне вузьке місце на маршруті, кожна затримка на кордоні чи обмеження пропускної спроможності — це прямі втрати для української економіки. Наше завдання — системно усувати ці обмеження, щоб транспортна інфраструктура працювала швидко, безперервно та на випередження", — наголосив міністр.

У Міністерстві зазначають, що розвиток прикордонної інфраструктури залишається одним із пріоритетів державної політики. Наразі на кордоні з Молдовою вже модернізовано десять міжнародних пунктів пропуску. Паралельно триває реалізація масштабних інфраструктурних проєктів на кордонах із країнами Європейського Союзу.

Очікується, що оновлення прикордонної інфраструктури дасть змогу збільшити пропускну спроможність пунктів пропуску, скоротити час перетину кордону та зробити міжнародні вантажні й пасажирські перевезення швидшими та ефективнішими.

Нагадаємо, на Закарпатті триває фінальний етап підготовки до відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією. Його планують запустити цього року для легкових автомобілів.