В присадибному секторі скорочується поголів’я корів: які причини та прогноз для галузі

За рік поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні скоротилося на 403 тисячі голів (-19%), а чисельність корів зменшилася на 205 тисяч голів (-18%). Скорочення відбувається переважно в присадибному секторі на тлі низьких закупівельних цін на молоко та зростання виробничих витрат.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Станом на 1 липня 2026 року в регіонах утримується 1 млн 767 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), зокрема 941,2 тис. корів. На промислових підприємствах наразі утримується близько 54% усього поголів'я тварин, а на господарства населення припадає 46%.

Динаміка у промисловому та присадибному секторах

У промисловому секторі утримується 955,2 тис. голів ВРХ. За останній рік кількість ВРХ на підприємствах зросла на 33,3 тис. голів (+4%), а поголів’я корів збільшилося на 14,5 тис. голів (+4%) і становить 396,6 тис. голів.

У присадибному секторі знаходиться 811,8 тис. голів ВРХ. За рік кількість ВРХ у господарствах населення скоротилася на 436 тис. голів (-35%), а кількість корів — на 220 тис. голів (-29%) до 544,6 тис. голів.

Зростання чисельності корів на підприємствах зафіксовано у 12 областях, а найбільше у:

Рівненській (+21%);

Львівській (+20%);

Тернопільській (+15%);

Харківській (+15%);

Житомирській (+8%).

Причини скорочення та економічні чинники

За даними АВМ, з 2014 року поголів’я корів в Україні скоротилося майже втричі. Сільгосппідприємства зі сходу та півдня релокують худобу в центральні та західні регіони через загрози ударів. Відновлення стримує зростання витрат на добрива, енергоносії, транспортування та адаптацію до вимог ЄС.

Як зазначають аналітики, наразі ціна на молоко-сировину нижча за собівартість, що спонукає фермерів збувати худобу, поки ціни на яловичину на зовнішніх ринках залишаються високими. З початку року експорт ВРХ живою вагою зріс на 11,5%.

Близько 52% корів промислового сектору зосереджено в таких областях:

Полтавська — 52 8 00 гол ів ;

Черкаська — 46 000;

Чернігівська — 38 8 00 ;

Київська — 35 6 00 ;

Вінницька — 33 000 .

Кількість корів на молочно-товарних фермах

Прогноз для галузі

"Якщо в Україні до 2035 року не буде проведена модернізація молокопереробних підприємств для більш глибокої переробки молока і вони не почнуть купувати молоко за вищими цінами, то малі та середні ферми, де зараз утримується близько 40% всього поголів'я, можуть зникнути з ринку. В умовах низької закупівельної ціни вони є одними з найменш захищених учасників ринку", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, станом на 1 квітня у присадибному та промисловому секторах утримується 1 млн 771,1 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), з яких 948,2 тис. — корови.