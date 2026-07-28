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В присадибному секторі скорочується поголів’я корів: які причини та прогноз для галузі
За рік поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні скоротилося на 403 тисячі голів (-19%), а чисельність корів зменшилася на 205 тисяч голів (-18%). Скорочення відбувається переважно в присадибному секторі на тлі низьких закупівельних цін на молоко та зростання виробничих витрат.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).
Станом на 1 липня 2026 року в регіонах утримується 1 млн 767 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), зокрема 941,2 тис. корів. На промислових підприємствах наразі утримується близько 54% усього поголів'я тварин, а на господарства населення припадає 46%.
Динаміка у промисловому та присадибному секторах
У промисловому секторі утримується 955,2 тис. голів ВРХ. За останній рік кількість ВРХ на підприємствах зросла на 33,3 тис. голів (+4%), а поголів’я корів збільшилося на 14,5 тис. голів (+4%) і становить 396,6 тис. голів.
У присадибному секторі знаходиться 811,8 тис. голів ВРХ. За рік кількість ВРХ у господарствах населення скоротилася на 436 тис. голів (-35%), а кількість корів — на 220 тис. голів (-29%) до 544,6 тис. голів.
Зростання чисельності корів на підприємствах зафіксовано у 12 областях, а найбільше у:
- Рівненській (+21%);
- Львівській (+20%);
- Тернопільській (+15%);
- Харківській (+15%);
- Житомирській (+8%).
Причини скорочення та економічні чинники
За даними АВМ, з 2014 року поголів’я корів в Україні скоротилося майже втричі. Сільгосппідприємства зі сходу та півдня релокують худобу в центральні та західні регіони через загрози ударів. Відновлення стримує зростання витрат на добрива, енергоносії, транспортування та адаптацію до вимог ЄС.
Як зазначають аналітики, наразі ціна на молоко-сировину нижча за собівартість, що спонукає фермерів збувати худобу, поки ціни на яловичину на зовнішніх ринках залишаються високими. З початку року експорт ВРХ живою вагою зріс на 11,5%.
Близько 52% корів промислового сектору зосереджено в таких областях:
- Полтавська — 52 800 голів;
- Черкаська — 46 000;
- Чернігівська — 38 800;
- Київська — 35 600;
- Вінницька — 33 000.
Прогноз для галузі
"Якщо в Україні до 2035 року не буде проведена модернізація молокопереробних підприємств для більш глибокої переробки молока і вони не почнуть купувати молоко за вищими цінами, то малі та середні ферми, де зараз утримується близько 40% всього поголів'я, можуть зникнути з ринку. В умовах низької закупівельної ціни вони є одними з найменш захищених учасників ринку", — зазначають аналітики.
Нагадаємо, станом на 1 квітня у присадибному та промисловому секторах утримується 1 млн 771,1 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), з яких 948,2 тис. — корови.