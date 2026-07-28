Різкі стрибки споживання та коригування даних: в Україні перевірять 11 облгазів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про проведення позапланових виїзних перевірок 11 операторів газорозподільних систем (ГРМ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Підставою для перевірок стало звернення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" щодо можливих порушень під час формування та передачі даних про обсяги споживання природного газу побутовими споживачами. Також до регулятора надійшов лист від Служби безпеки України стосовно ризиків заподіяння шкоди інтересам держави та стабільному функціонуванню газорозподільних мереж.

Що саме перевірятим уть

Під час перевірок регулятор встановить, чи відповідали дані, внесені операторами ГРМ до інформаційної платформи Оператора ГТС, фактичним показанням лічильників та вимогам законодавства.

За інформацією ГК "Нафтогаз України", у відображенні обсягів споживання газу окремими побутовими споживачами виявлено аномалії:

різкі стрибки обсягів споживання;

суттєві відхилення від середньостатистичних показників;

багаторазове коригування даних.

Дані з інформаційної платформи використовуються постачальниками для розрахунку вартості спожитого газу, тому розбіжності безпосередньо впливають на суми в рахунках громадян.

Перелік компаній, які підлягають перевірці

Позапланові виїзні перевірки проведуть щодо таких підприємств:

ПрАТ "Гадячгаз";

АТ "Київгаз";

ДП "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу";

ПрАТ "Кременчукгаз";

АТ "Лубнигаз";

АТ "Одесагаз";

АТ "Полтавагаз";

ПрАТ "Тернопільміськгаз";

ПрАТ "Уманьгаз";

АТ "Херсонгаз";

ПрАТ "Шепетівкагаз".

За результатами державного контролю НКРЕКП надасть правову оцінку виявленим фактам та ухвалить рішення відповідно до законодавства.