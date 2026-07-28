- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Резкие скачки потребления и корректировки данных: в Украине проверят 11 облгазов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 11 операторов газораспределительных систем (ГРМ).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКРЭКУ.
Основанием для проверок стало обращение ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" о возможных нарушениях при формировании и передаче данных об объемах потребления природного газа бытовыми потребителями. Также в регулятор поступило письмо от Службы безопасности Украины относительно рисков причинения вреда интересам государства и стабильному функционированию газораспределительных сетей.
Что именно проверять
В ходе проверок регулятор установит, соответствовали ли данные, внесенные операторами ГРМ в информационную платформу Оператора ГТС, фактическим показанием счетчиков и требованиям законодательства.
По информации ГК "Нафтогаз Украины", в отражении объемов потребления газа отдельными бытовыми потребителями обнаружены аномалии:
- резкие скачки объемов потребления;
- существенные отклонения от среднестатистических показателей;
- многократная корректировка данных.
Данные с информационной платформы используются поставщиками для расчета стоимости потребленного газа, поэтому разногласия оказывают непосредственное влияние на суммы в счетах граждан.
Список компаний, подлежащих проверке
Внеплановые выездные проверки проведут в отношении таких предприятий:
- ЧАО "Годячгаз";
- АО "Киевгаз";
- ГП "Кременецкое управление по поставкам и реализации газа";
- ЧАО "Кременчуггаз";
- АО "Лубнигаз";
- АО "Одессагаз";
- АО "Полтавагаз";
- ЧАО "Тернопольгоргаз";
- ЧАО "Уманьгаз";
- АО "Херсонгаз";
- ЧАО "Шепетовкагаз".
По результатам государственного контроля НКРЭКУ даст правовую оценку выявленным фактам и примет решение в соответствии с законодательством.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросли тарифы операторов газораспределительных сетей (ГРМ) на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей.