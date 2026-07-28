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Резкие скачки потребления и корректировки данных: в Украине проверят 11 облгазов

газ, газовая плита
В Украине проверят 11 облгазов на предмет подлинности данных о потреблении газа бытовым сектором / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 11 операторов газораспределительных систем (ГРМ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКРЭКУ.

Основанием для проверок стало обращение ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" о возможных нарушениях при формировании и передаче данных об объемах потребления природного газа бытовыми потребителями. Также в регулятор поступило письмо от Службы безопасности Украины относительно рисков причинения вреда интересам государства и стабильному функционированию газораспределительных сетей.

Что именно проверять

В ходе проверок регулятор установит, соответствовали ли данные, внесенные операторами ГРМ в информационную платформу Оператора ГТС, фактическим показанием счетчиков и требованиям законодательства.

По информации ГК "Нафтогаз Украины", в отражении объемов потребления газа отдельными бытовыми потребителями обнаружены аномалии:

  • резкие скачки объемов потребления;
  • существенные отклонения от среднестатистических показателей;
  • многократная корректировка данных.

Данные с информационной платформы используются поставщиками для расчета стоимости потребленного газа, поэтому разногласия оказывают непосредственное влияние на суммы в счетах граждан.

Список компаний, подлежащих проверке

Внеплановые выездные проверки проведут в отношении таких предприятий:

  • ЧАО "Годячгаз";
  • АО "Киевгаз";
  • ГП "Кременецкое управление по поставкам и реализации газа";
  • ЧАО "Кременчуггаз";
  • АО "Лубнигаз";
  • АО "Одессагаз";
  • АО "Полтавагаз";
  • ЧАО "Тернопольгоргаз";
  • ЧАО "Уманьгаз";
  • АО "Херсонгаз";
  • ЧАО "Шепетовкагаз".

По результатам государственного контроля НКРЭКУ даст правовую оценку выявленным фактам и примет решение в соответствии с законодательством.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросли тарифы операторов газораспределительных сетей (ГРМ) на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей.

Автор:
Татьяна Ковальчук