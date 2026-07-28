Оман предложил план разблокирования Ормузского пролива: что ждет рынок нефти

Страны Персидского залива поддержали инициативу Омана по урегулированию кризиса в Ормужском проливе, возникшем из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

План предусматривает разрешение Тегерана взимать добровольное сервисное собрание с гражданских судов. Это должно восстановить глобальный транзит нефти и сжиженного газа, пятая часть которого проходила именно по этой артерии.

Иран, блокировавший пролив с конца февраля, стремится контролировать судоходство совместно с Оманом. Вашингтон настаивает на беспрепятственном проходе, считая обязательные платежи незаконными. Предложенный Оманом механизм добровольных взносов на навигацию и безопасность аналогичен системе, уже работающей в Малаккском проливе.

Заявления Трампа и позиция Тегерана

Президент США Дональд Трамп внезапно остановил двухнедельную кампанию авиаударов по объектам в Иране, заявив об успешном ходе консультаций.

В то же время, американский лидер пообещал немедленно возобновить бомбардировки, если переговоры зайдут в тупик. Представитель МИД Ирана со своей стороны отрицал факт прямых переговоров с США, хотя подтвердил обсуждение ситуации с Оманом и Саудовской Аравией.

Обострение уже привело к значительным разрушениям инфраструктуры в Иране и ответам по американским базам в регионе. Дополнительным фактором неопределенности остается запланированная встреча Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которого Вашингтон призывает воздерживаться от эскалации в Ливане.

Реакция нефтяного рынка

Новости о приостановлении американских ударов и продвижении дипломатического решения повлекли за собой ощутимое падение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до отметки около 86 долларов за баррель.

Трейдеры рассчитывают на выполнение июньских договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по поводу баз для более широкого соглашения, рассмотрение которого ожидается до конца августа.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .