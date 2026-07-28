НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню памяти погибших в плену: какой дизайн

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Ее выпуск приурочен ко Дню памяти защитников и защитниц Украины, добровольцев и гражданских лиц, погибших, были замучены или казнены во время российского плена.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ показал новую памятную монету

По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, новая монета является символом памяти, не имеющей срока давности.

"Эта монета – о памяти, которая не стирается со временем. Она чествует военных и гражданских, чьи жизни оборвал русский плен, и напоминает о преступлениях против украинского народа. Мы не можем вернуть погибших, но можем и должны сделать все, чтобы правда и память о них оставались с нами навсегда", – отметил он.

Символический дизайн

Номинал памятной оборотной монеты составляет 10 гривен.

Аверс полностью повторяет дизайн оборотной монеты номиналом в 10 гривен образца 2018 года.

На реверсе изображена разорванная цепь, символизирующая освобождение от оков. Его звенья переходят в силуэты птиц, олицетворяющих несокрушимость духа, героизм и вечную память о тех, кто отдал жизнь за Украину.

По кругу монеты размещена надпись: "ПАМЯТИ ЗАКАТИРОВАННЫХ ИЛИ ПОГИБШИХ В ПЛЕНЕ".

Автором художественного оформления реверса Николай Коваленко. Аверс и скульптурное исполнение монеты создал Владимир Демьяненко.

В Национальном банке сообщили, что новые памятные монеты будут постепенно поступать в наличное обращение. Общий тираж будет составлять 2 миллиона экземпляров.

Монета будет находиться в обращении наравне с обычными 10-гривневыми монетами и одновременно будет выполнять важную миссию по сохранению памяти об украинцах, ставших жертвами российского плена.

Напомним, 28 июня Украина отмечала 30-ю годовщину со дня принятия Конституции. В честь этого юбилея НБУ выпустил новую серебряную памятную монету номиналом в 10 гривен.