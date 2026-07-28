Украинский экшн-триллер "Киллхаус" собрал в прокате 43 млн грн

Боевик режиссера Любомира Левицкого о спецоперации ВСУ, ГУР и СБУ собрал в национальном прокате 43 млн. грн. В кинотеатрах его посмотрели 222 тысяч зрителей.

Об этом сообщил режиссер фильма Любомир Левицкий в своих социальных сетях.

Это один из самых лучших показателей среди художественных фильмов украинского производства.

Доля украинского кино в прокате за первые шесть месяцев 2026 достигла 12,2%. Данные за 2023-2026 годы свидетельствуют о росте популярности отечественных фильмов. В 2019-2021 годах доля украинского контента составляла около 5%, в 2024 году - 9,8%, а в 2025-м - 14%.

В прошлом году, по данным сети Multiplex, кассовыми стали иностранные ленты. "Зоотрополис 2" собрал 67,6 млн грн, на него продали 352,7 тысяч билетов. Кассовое собрание фильма «Лило и Стич» составило 57,2 млн грн, а количество проданных билетов превысило 320 тысяч.

Из почти 300 компаний, имеющих лицензию на показ фильмов, большую часть рынка контролируют около десяти. В 2025 году они продали билетов на 4,1 млрд грн — на 20% больше, чем годом ранее. Повышенная тревожность из-за войны войны создает спрос на эскапизм, который, в частности, удовлетворяют кинотеатрам.

О чем фильм

В основу "Киллхауса" легла реальная история первой в мире операции по спасению гражданских с помощью дронов.

По сюжету супруги попадают под обстрел на оккупированной территории. На спасение отправляются бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, СБУ и ГУР. Ситуация усугубляется, когда выясняется, что 14-летняя дочь раненой пары оказалась в заложниках окупантов.

Особенностью фильма является ее актерский состав: более 80% ролей сыграли военные и ветераны Сил обороны Украины. Среди них бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, Центра специальных операций "А" СБУ и ГУР.

После завершения проката права на показ фильма были проданы Netflix и "Киевстар ТВ". На последней платформе лента все еще остается среди лидеров просмотров. Режиссер и его команда готовят международный релиз.

Ранее Левицкий рассказывал Forbes, что бюджет "Киллхауса" составлял 1,1 млн. долларов. По словам режиссера, он вложил в проект все свои сбережения.

Партнерами производства ленты стали совладелец Work.ua Артур Михно, фармацевтическая компания «Дарница» и бренд «Карпатская родниковая»