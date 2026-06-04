Netflix внедряет ИИ, который поможет зрителям быстрее выбирать фильмы

Стриминговый гигант Netflix активно внедряет технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь своим пользователям ориентироваться в огромном массиве доступного видео.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

ИИ призван преодолеть так называемый "шум перегрузки контентом", часто мешающий зрителям сделать быстрый выбор.

Новейшие технологические возможности сделают процесс поиска развлечений более интуитивным, интерактивным и максимально увлекательным для каждого клиента.

Как заявила главный директор по продуктам и технологиям компании Элизабет Стоун, современный потребитель ежедневно сталкивается с серьезным разочарованием из-за избытка предложений на платформе.

Главная задача Netflix сейчас состоит в том, чтобы ответить на базовые запросы зрителя о том, как разобраться в этом многообразии и найти идеальный контент под конкретный момент и настроение.

Для этого стриминг начал интегрировать генеративные алгоритмы и системы обработки естественного языка, которые способны точно определять текущие желания человека.

В настоящее время компания активно тестирует инновационный голосовой пользовательский интерфейс и ряд других экспериментов, объединяющих историю просмотров с актуальными мировыми трендами для создания уникальных персонализированных рекомендаций.

Элизабет Стоун добавила, что качественный выбор контента всегда был сильной стороной Netflix, поэтому платформа обязана удерживать это лидерство и постоянно внедрять инновации.

Напомним, акции Netflix упали после осторожных прогнозов на будущее и о выкупе ценных бумаг на 25 млрд долларов. Хотя показатели первого квартала 2026 года превысили ожидания, инвесторов насторожил сдержанный прогноз по доходам в последующие месяцы.