Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,25

44,15

EUR

51,80

51,55

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Netflix впроваджує ШІ, який допоможе глядачам швидше обирати фільми

Netflix
Netflix впроваджує ШІ для швидкого вибору фільмів / Freepik

Стрімінговий гігант Netflix активно впроваджує технології штучного інтелекту, щоб допомогти своїм користувачам орієнтуватися у величезному масиві доступного відео. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

ШІ покликаний подолати так званий "шум перевантаження контентом", який часто заважає глядачам зробити швидкий вибір.

Новітні технологічні можливості зроблять процес пошуку розваг значно інтуїтивнішим, інтерактивнішим та максимально захопливим для кожного клієнта.

Як заявила головний директор з продуктів і технологій компанії Елізабет Стоун, сучасний споживач щодня стикається із серйозним розчаруванням через надлишок пропозицій на платформі.

Головне завдання Netflix зараз полягає в тому, щоб відповісти на базові запити глядача про те, як розібратися у цьому різноманітті та знайти ідеальний контент під конкретний момент і настрій.

Для цього стримінг уже почав інтегрувати генеративні алгоритми та системи обробки природної мови, які здатні точно визначати поточні бажання людини.

Наразі компанія активно тестує інноваційний голосовий інтерфейс користувача та низку інших експериментів, що поєднують історію переглядів із актуальними світовими трендами для створення унікальних персоналізованих рекомендацій.

Елізабет Стоун додала, що якісний підбір контенту завжди був сильною стороною Netflix, тому платформа зобов'язана утримувати це лідерство та постійно впроваджувати інновації.

Нагадаємо, акції Netflix впали після обережних прогнозів на майбутнє та оголошення про викуп цінних паперів на 25 млрд доларів. Хоча показники першого кварталу 2026 року перевищили очікування, інвесторів насторожив стриманий прогноз щодо доходів у наступні місяці.

Автор:
Тетяна Бесараб