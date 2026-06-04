Netflix впроваджує ШІ, який допоможе глядачам швидше обирати фільми

Стрімінговий гігант Netflix активно впроваджує технології штучного інтелекту, щоб допомогти своїм користувачам орієнтуватися у величезному масиві доступного відео.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

ШІ покликаний подолати так званий "шум перевантаження контентом", який часто заважає глядачам зробити швидкий вибір.

Новітні технологічні можливості зроблять процес пошуку розваг значно інтуїтивнішим, інтерактивнішим та максимально захопливим для кожного клієнта.

Як заявила головний директор з продуктів і технологій компанії Елізабет Стоун, сучасний споживач щодня стикається із серйозним розчаруванням через надлишок пропозицій на платформі.

Головне завдання Netflix зараз полягає в тому, щоб відповісти на базові запити глядача про те, як розібратися у цьому різноманітті та знайти ідеальний контент під конкретний момент і настрій.

Для цього стримінг уже почав інтегрувати генеративні алгоритми та системи обробки природної мови, які здатні точно визначати поточні бажання людини.

Наразі компанія активно тестує інноваційний голосовий інтерфейс користувача та низку інших експериментів, що поєднують історію переглядів із актуальними світовими трендами для створення унікальних персоналізованих рекомендацій.

Елізабет Стоун додала, що якісний підбір контенту завжди був сильною стороною Netflix, тому платформа зобов'язана утримувати це лідерство та постійно впроваджувати інновації.

Нагадаємо, акції Netflix впали після обережних прогнозів на майбутнє та оголошення про викуп цінних паперів на 25 млрд доларів. Хоча показники першого кварталу 2026 року перевищили очікування, інвесторів насторожив стриманий прогноз щодо доходів у наступні місяці.