Netflix витратив понад 135 мільярдів доларів на контент за останнє десятиліття

Стрімінгова платформа Netflix підбила підсумки своєї діяльності за останні десять років. За цей час компанія інвестувала у створення власних фільмів та серіалів понад 135 млрд доларів, що закріпило її статус лідера на ринку розваг.

Окрім витрат на зйомки, діяльність Netflix принесла світовій економіці понад 325 млрд доларів доходу. Завдяки виробництву контенту в різних країнах було створено понад 425 тисяч робочих місць.

Популярність неангломовних хітів та ігри

Одним із головних трендів десятиліття стала глобалізація контенту. Якщо раніше глядачі дивилися переважно англомовні стрічки, то зараз понад третина всіх переглядів припадає на проєкти іншими мовами. Глобальними хітами стали такі серіали, як "Паперовий будинок" та "Гра в кальмара".

Основні досягнення компанії:

Кількість передплатників: на кінець 2025 року сервіс налічував понад 325 мільйонів платних користувачів.

Нові напрямки: Netflix активно розвиває сектор відеоігор та прямих ефірів, щоб залучити нову аудиторію.

Зміни в управлінні: співзасновник Рід Гастінгс нещодавно залишив компанію, передавши управління команді, яка зосередиться на нових джерелах прибутку.

Компанія також активно співпрацює з понад 3 000 ліцензіарів контенту по всьому світу, що дозволяє постійно оновлювати бібліотеку сервісу.

Нагадаємо, акції Netflix впали після обережних прогнозів на майбутнє та оголошення про викуп цінних паперів на 25 млрд доларів. Хоча показники першого кварталу 2026 року перевищили очікування, інвесторів насторожив стриманий прогноз щодо доходів у наступні місяці.