Гранти для 15 українських кінопроєктів виділив Netflix: хто отримає $15 000

Стрімінговий гігант Netflix та Українська кіноакадемія оголосили результати грантової програми для вітчизняних кінематографістів. Цього року 15 проєктів повнометражних ігрових фільмів отримають фінансову та експертну підтримку для розробки сценаріїв.

Кожен із відібраних проєктів отримає грант у розмірі 15 000 доларів США (за курсом міжбанку).

До участі приймались оригінальні авторські повнометражні ігрові фільми, тривалістю 70 хвилин і більше, що на момент подання заявки знаходяться на стадії розробки.

Окрім прямого фінансування, програма передбачає комплексний розвиток сценаріїв: переклад на англійську мову за сприяння Української кіноакадемії; ексклюзивні менторські сесії та консультації зі скриптдокторами за участі експертів EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

У межах програми відбудуться творчі зустрічі з продюсеркою Анною Кепінською та сценаристом Каспером Байоном (Висока вода, Гевелій), а також зі сценаристками Кларою Коханьською-Байон і Ніною Левандовською (Матері пінгвінів).

Підтримку отримали наступні проєкти:

"Бог з машини", сценарист і режисер Мирослав Слабошпицький, продюсер Роман Климпуш;

"Боксер з нетрів", сценарист Анна Смірнова, режисер Марко Подолян, продюсер Катерина Ласкарі;

"Дев'ять блокпостів", сценарист Мироcлав Латик, продюсер Оксана Іванюк, режисер Мироcлав Латик;

"Зірки на дні", сценарист Наріман Алієв, продюсер Володимир Яценко, режисер Наріман Алієв;

"Інтимна сцена", сценарист Жанна Озірна, продюсер Валерія Сочивець, режисер Жанна Озірна;

"Лоза" (робоча назва), сценарист Аліна Панасенко, продюсер Люба Кнорозок, режисер Аліна Панасенко;

"Материнський інстинкт", сценарист Андрій Бабік, продюсер Ольга Пантелеймонова, режисер Олександр Будьонний;

"Нова історія", сценарист Валентин Васянович, продюсер Ія Мислицька, режисер Валентин Васянович;

"Падіння Бахмуту", сценарист Марися Нікітюк, продюсер Ольга Брегман, режисер Марися Нікітюк;

"Портрет Вождя", сценарист Антоніо Лукіч, продюсер Анна Яценко, режисер Антоніо Лукіч;

"Світлочутливість", сценарист Нікон Романченко, продюсер Катерина Горностай, режисер Нікон Романченко;

"Солодко-гіркуватий, з легким шлейфом нітропохідних сполук", сценарист Микола Засєєв, продюсер Микола Короткий, режисер Микола Засєєв;

"У розквіті", сценарист Юрa Катинський, продюсер Олександра Братищенко, режисер Юрa Катинський;

"Форма світла", сценарист Єгор Олесов, продюсер Павло Черепін, режисер Єгор Олесов;

"Що з тобою не так, Адріано?", сценарист Анастасія Гетьман, продюсер Едуард Євтушенко, режисер Марина Софійчук.

