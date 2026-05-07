Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гранты для 15 украинских кинопроектов выделил Netflix: кто получит $15 000

Netflix
Netflix выбрал лучшие идеи для сценариев / Depositphotos

Стриминговый гигант Netflix и Украинская киноакадемия объявили результаты грантовой программы для отечественных кинематографистов. В этом году 15 проектов полнометражных игровых фильмов получат финансовую и экспертную поддержку по разработке сценариев.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила Украинская киноакадемия.

Каждый из отобранных проектов получит грант в размере 15 000 долларов США (по курсу межбанка).

К участию принимались оригинальные авторские полнометражные игровые фильмы, продолжительностью 70 минут и более, которые на момент подачи заявки находятся в стадии разработки.

Кроме прямого финансирования программа предусматривает комплексное развитие сценариев: перевод на английский язык при содействии Украинской киноакадемии; эксклюзивные менторские сессии и консультации со скриптдокторами с участием экспертов EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

В рамках программы состоятся творческие встречи с продюсером Анной Кепинской и сценаристом Каспером Байоном (Высокая вода, Гевелий), а также со сценаристками Кларой Коханьской-Байон и Ниной Левандовской (Матери пингвинов).

Поддержку получили следующие проекты:

  • "Бог из машины", сценарист и режиссер Мирослав Слабошпицкий, продюсер Роман Климпуш;
  • "Боксер из трущоб", сценарист Анна Смирнова, режиссер Марко Подолян, продюсер Екатерина Ласкари;
  • "Девять блокпостов", сценарист Мирослав Латик, продюсер Оксана Иванюк, режиссер Мирослав Латик;
  • "Звезды на дне", сценарист Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко, режиссер Нариман Алиев;
  • "Интимная сцена", сценарист Жанна Озирная, продюсер Валерия Сочивец, режиссер Жанна Озирная;
  • "Лоза" (рабочее название), сценарист Алина Панасенко, продюсер Люба Кнорозок, режиссер Алина Панасенко;
  • "Материнский инстинкт", сценарист Андрей Бабик, продюсер Ольга Пантелеймонова, режиссер Александр Буденный;
  • "Новая история", сценарист Валентин Васянович, продюсер Ия Мыслицкая, режиссер Валентин Васянович;
  • "Падение Бахмута", сценарист Марыся Никитюк, продюсер Ольга Брегман, режиссер Марыся Никитюк;
  • "Портрет Вождя", сценарист Антонио Лукич, продюсер Анна Яценко, режиссер Антонио Лукич;
  • "Светочувствительность", сценарист Никон Романченко, продюсер Екатерина Горностай, режиссер Никон Романченко;
  • "Сладко-горьковатый, с легким шлейфом нитропоходных соединений", сценарист Николай Засеев, продюсер Николай Короткий, режиссер Николай Засеев;
  • "В расцвете", сценарист Юрий Катынский, продюсер Александра Братищенко, режиссер Юрий Катынский;
  • "Форма света", сценарист Егор Олесов, продюсер Павел Черепин, режиссер Егор Олесов;
  • "Что с тобой не так, Адриано?", сценарист Анастасия Гетьман, продюсер Эдуард Евтушенко, режиссер Марина Софийчук.

Напомним, украинская кинокомпания Kalyna Film начала производство своего первого украино-американского исторического фильма. Проект реализуется совместно с частным инвестором из США – юридической компанией.

Автор:
Татьяна Бессараб