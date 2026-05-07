Гранты для 15 украинских кинопроектов выделил Netflix: кто получит $15 000

Стриминговый гигант Netflix и Украинская киноакадемия объявили результаты грантовой программы для отечественных кинематографистов. В этом году 15 проектов полнометражных игровых фильмов получат финансовую и экспертную поддержку по разработке сценариев.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила Украинская киноакадемия.

Каждый из отобранных проектов получит грант в размере 15 000 долларов США (по курсу межбанка).

К участию принимались оригинальные авторские полнометражные игровые фильмы, продолжительностью 70 минут и более, которые на момент подачи заявки находятся в стадии разработки.

Кроме прямого финансирования программа предусматривает комплексное развитие сценариев: перевод на английский язык при содействии Украинской киноакадемии; эксклюзивные менторские сессии и консультации со скриптдокторами с участием экспертов EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

В рамках программы состоятся творческие встречи с продюсером Анной Кепинской и сценаристом Каспером Байоном (Высокая вода, Гевелий), а также со сценаристками Кларой Коханьской-Байон и Ниной Левандовской (Матери пингвинов).

Поддержку получили следующие проекты:

"Бог из машины", сценарист и режиссер Мирослав Слабошпицкий, продюсер Роман Климпуш;

"Боксер из трущоб", сценарист Анна Смирнова, режиссер Марко Подолян, продюсер Екатерина Ласкари;

"Девять блокпостов", сценарист Мирослав Латик, продюсер Оксана Иванюк, режиссер Мирослав Латик;

"Звезды на дне", сценарист Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко, режиссер Нариман Алиев;

"Интимная сцена", сценарист Жанна Озирная, продюсер Валерия Сочивец, режиссер Жанна Озирная;

"Лоза" (рабочее название), сценарист Алина Панасенко, продюсер Люба Кнорозок, режиссер Алина Панасенко;

"Материнский инстинкт", сценарист Андрей Бабик, продюсер Ольга Пантелеймонова, режиссер Александр Буденный;

"Новая история", сценарист Валентин Васянович, продюсер Ия Мыслицкая, режиссер Валентин Васянович;

"Падение Бахмута", сценарист Марыся Никитюк, продюсер Ольга Брегман, режиссер Марыся Никитюк;

"Портрет Вождя", сценарист Антонио Лукич, продюсер Анна Яценко, режиссер Антонио Лукич;

"Светочувствительность", сценарист Никон Романченко, продюсер Екатерина Горностай, режиссер Никон Романченко;

"Сладко-горьковатый, с легким шлейфом нитропоходных соединений", сценарист Николай Засеев, продюсер Николай Короткий, режиссер Николай Засеев;

"В расцвете", сценарист Юрий Катынский, продюсер Александра Братищенко, режиссер Юрий Катынский;

"Форма света", сценарист Егор Олесов, продюсер Павел Черепин, режиссер Егор Олесов;

"Что с тобой не так, Адриано?", сценарист Анастасия Гетьман, продюсер Эдуард Евтушенко, режиссер Марина Софийчук.

